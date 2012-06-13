Вчерашних «боевых русских» Польша выдворит до конца недели

Как передает корреспондент УНИАН, польские власти, кроме судебных приговоров, планируют также аннулировать выданные свыше двум десяткам россиян визы и внести их в базу лиц, которым будет запрещен въезд на территорию государств Европейского Союза.

"Мы хотим, чтобы наказание было болезненным", - сказал министр внутренних дел Польши Яцек Цихоцкий сегодня на пресс-конференции.

Пресс-секретарь польского Министерства внутренних дел Малгожата Возняк не уточнила УНИАН, на какой срок будет запрещен въезд на территорию ЕС нарушителям, который раньше, как правило, составлял от 3 до 5 .

Я.Цихоцкий, которого цитирует пресс-служба, назвал вчерашний день самым "сложным" с начала нынешнего чемпионата Европы по футболу.

В то же время, по его убеждению, польские стражи порядка "успешно сдали экзамен".

Как сообщал УНИАН, сегодня польские правоохранители сообщили о задержании больше 180 лиц, принимавших участие в безпорядках в центре Варшавы, среди которых больше всего оказалось польских и российских граждан: свыше 150 и больше 20 лиц.

В столкновениях ранения, не угрожающие жизни, получили около 20 человек. Среди них - 10 служащих полиции.