UEFA может наказать сборную России за воинственный баннер

Об этом пишет польский портал sport.pl, отмечая, что вчера во время игры российской сборной с Польшей российские болельщики разместили гигантский плакат, который, по мнению активистов антирасистского движения, является "экстремистским символом".

На плакате, который был развернуть во время исполнения российского гимна, изображен воин с щитом и мечом и подписан на английском языке: This is Russia (Это Россия).

"На рисунке изображен Димитрий Пожарский, лидер народного восстания, изгнавшеuj польско-литовские войска из России в начале XVII века", - пишет издание.

Газета сообщила, что дело по поводу использования неразрешенного правилами UEFA плаката инициировала организация Football Against Racism in Europe (Футбол против расизма в Европе).

"(Наказание) достаточно правдоподобное, поскольку это не первая выходка болельщиков России на Евро-2012. В пятницу на матче с Чехией во Вроцлаве на трибунах появились националистические плакаты, а во время матча псевдоболельщики бросали петарды. Позже несколько из них напало на стюардов", - пишет польская газета.

Издание напомнило, что UEFA запрещает вносить на стадионы "политические" плакаты.