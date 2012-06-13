Пловец-марафонец совершил заплыв в поддержку российской оппозиции

Как сообщает общественно-политическая он-лайн газета «Меридиан-Севастополь», пловцы стартовали от причала в Троицкой бухте и финишировали у причала в Инкермане, проплыв за 2,5 часа около 4 километров.

При этом пловцы тащили за собой по очереди на веревке привязанную к поясу надувную лодку с личными вещами и одеждой. На второй половине дистанции спортсменам мешал поднявшийся встречный ветер, который относил легкую надувную лодку назад.

Как сообщил журналистом О.Софяник, вместе со своим коллегой он понимает и поддерживает точку зрения российской оппозиции относительно нарушения гражданских прав в Российской Федерации, в частности, после принятия так называемого закона о митингах.

«Именно поэтому мы решили выразить свою солидарность с борцами с путинским режимом и всеми участниками Марша миллионов. Нас возмущают прошедшие вчера обыски в квартирах активистов гражданского движения Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина и Ксении Собчак. Гражданские инициативы не задавить такими действиями и настоящих борцов этим не запугать», - заявил О.Софяник.

***

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Москве прошел очередной митинг оппозиции «За свободную Россию. За Россию без Путина».