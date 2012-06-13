За порядком на харьковском стадионе присмотрит немецкая полиция

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Делегацию из 12 немецких полицейских ознакомили с работой Единого центра мониторинга оперативного штаба по вопросам Евро-2012 по обеспечению охраны общественного порядка.

Во время совместного совещания было принято решение, что в день матча Голландия-Германия группы полицейских Германии вместе с переводчиками будут наблюдать за немецкими болельщиками в фан-зоне и в чаше стадиона «Металлист».

«Надеемся, что вместе с коллегами мы сделаем все возможное, чтобы в нашем городе состоялся праздник футбола без нарушений общественного порядка», - сказал начальник харьковского горуправления милиции Игорь Болюх.