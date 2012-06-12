В течение недели украинскую границу пересекло 1,85 миллиона человек

Начиная с 5 июня, украинскую границу пересекло 1,85 млн человек и 405 тыс. транспортных средств, сообщает Государственная пограничная служба.

За прошедшие сутки через границу проследовало почти 275 тыс. человек и 50 тыс. транспортных средств.

Сегодня также прогнозируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Ожидается, что граждане Швеции, Великобритании и Франции выедут из Украины после выступлений своих сборных, а также прибудут граждане Дании, Португалии, Германии и Нидерландов, команды которых сыграют завтра. По предварительной информации, они будут прибывать не только самолетами и автомобилями, но и железнодорожным транспортом.