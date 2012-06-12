Немецкий эксперт - о Евро в Украине: все сделано прекрасно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) Матиас Брандт сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“От того, что я здесь увидел, я имею очень позитивное впечатление. Мои коллеги после посещения Львова и Харькова тоже имеют позитивные впечатления. Они считают, что гости чемпионата пока имеют только позитивные суждения о чемпионате. И также мои личные впечатления позитивные. У меня не было много времени и я не смог еще ознакомиться со всеми аспектами, потому что был занят подготовкой “Европейского городка” (городок работает в Киеве возле Арки Дружбы народов на период чемпионата – УНИАН), но от того, что я увидел – впечатления позитивные”, - заверил он.

Как отмечалось на пресс-конференции, со стороны GIZ предоставлялась экспертная помощь Украине в подготовке к евротурниру по футболу.

“Я могу сказать, что уровень профессионализма украинской стороны очень высок. Действительно, все стремились сделать все как можно лучше. Наша помощь воспринималась украинской стороной очень охотно и можно было убедиться во взаимном профессионализме”, - сказал председатель бюро GIZ в Украине Хольгер Нойвегер.

На вопрос, увидели ли они все же какие-либо недостатки, М.Брандт ответил: “Я пока никаких недостатков не видел. Из того, что я сам наблюдал, мне не за что пока критиковать. Я думаю, что все сделано прекрасно”.