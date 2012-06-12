Янукович поздравил сборную с блестящей победой

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.Янукович высоко оценил достойную игру украинских спортсменов в их стартовом матче в рамках финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Он отметил, что сочетание молодости и опыта позволило команде проявить характер и победить.

«Поздравляю всех нас с блестящей победой», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в матче финальной части Евро-2012 сборная Украины победила команду Швециисо счетом 2:1 и возглавила группу D по результатам первого тура.