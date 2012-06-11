Милиция нашла вещи, украденные в фан-зоне, и некому отдать
23:17, 11 июня 2012Спорт
1448
Сотрудники милиции задержали злоумышленников, которые во время марша к НСК "Олимпийский" сегодня вечером у шведского болельщика украли кошелек, а у украинского, который находился в фан-зоне, – рюкзак.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, украинские злоумышленники, воспользовавшись скоплением людей во время марша к "Олимпийскому", вытащили у фана из Швеции кошелек.
А в фан-зоне на Крещатике воры украли у болельщика из Ивано-Франковска рюкзак.
Сотрудники уголовного розыска задержали воров, но отдать вещи потерпевшим не получилось. Швед не захотел покинуть футбольное мероприятие из-за документального оформления инцидента и оставил милиционерам контактный номер, чтобы забрать потом свой кошелек.
Что касается украинского болельщика, то он потерялся в толпе, пока милиция задерживала злоумышленников. Милиция просит его подойти в Шевченковское райуправление и забрать рюкзак.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter