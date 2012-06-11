Милиция нашла вещи, украденные в фан-зоне, и некому отдать

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, украинские злоумышленники, воспользовавшись скоплением людей во время марша к "Олимпийскому", вытащили у фана из Швеции кошелек.

А в фан-зоне на Крещатике воры украли у болельщика из Ивано-Франковска рюкзак.

Сотрудники уголовного розыска задержали воров, но отдать вещи потерпевшим не получилось. Швед не захотел покинуть футбольное мероприятие из-за документального оформления инцидента и оставил милиционерам контактный номер, чтобы забрать потом свой кошелек.

Что касается украинского болельщика, то он потерялся в толпе, пока милиция задерживала злоумышленников. Милиция просит его подойти в Шевченковское райуправление и забрать рюкзак.