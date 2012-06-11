Франция - Англия: на кого ставят букмекеры

В 19:00 в Донецке на стадионе "Донбасс Арена" встретятся сборные Франции и Англии.

Фаворита в этом противостоянии определить достаточно тяжело, отмечают Вести. Обе команды сейчас испытывают явные кадровые проблемы. У французов пропустили последнюю тренировку защитник Патрис Эвра из-за травмы бедра и нападающий Карим Бензема, испытывающий проблемы со спиной. Участие этих ключевых игроков в составе "триколоров" в стартовом матче квартета D - пока под сомнением.

Представители Туманного Альбиона испытывают более серьезные проблемы с кадровым составом. Первым выбывшим из "обоймы" англичан оказался вратарь Норвич Сити Джон Радди, получивший перелом пальца на руке. Затем травму ахиллесова сухожилия получил полузащитник Манчестер Сити Гарет Бэрри. Знаменитому хавбеку Челси Фрэнку Лэмпарду пришлось оставить мечту об участии в европейском первенстве из-за повреждения бедра. И, наконец, последним в этом списке оказался центральный защитник Челси Гари Кэхилл, получивший двойной перелом челюсти в столкновении с основным вратарем сборной Джо Хартом.

Букмекеры все же отдают предпочтение команде Лорана Блана, которая убедительно смотрелась в преддверии Евро, одержав три победы в товарищеских матчах над сборными Германии (2:1), Исландии (3:2) и Сербии (2:0).

Подопечные же Роя Ходжсона, по словам специалистов, не очень убедительно провели подготовительный период к чемпионату. Англичане проиграли сборной Нидерландов (2:3) и победили с минимальным счетом бельгийцев и норвежцев, продемонстрировав достаточно вялую игру.