Львовская фан-зона вместила рекордное количество болельщиков

Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре «Львов 2012».

Как отмечается в сообщении, львовская фан-зона превзошла все ожидания и установила своеобразный рекорд – будучи рассчитанной на 27 тысяч человек, она вместила более 30 тысяч болельщиков, и все обошлось без инцидентов, никто не жаловался на давку или неудобства.

«Мы ожидали до 27 тысяч человек, а реально было значительно больше – 30 тысяч. Это значит, что мы смогли создать настоящий праздник для львовян и гостей нашего города. Атмосфера была просто непревзойденная», - рассказал УНИАН директор департамента «Евро-2012» Львовского городского совета Олег Засадный.

Вместе с тем, не обошлось и без политики - в канун футбольного матча «Германия-Португалия» во Львове представители объединенной оппозиции раздавали у входа в фан-зону футболки с надписью Free Yulia и портретом экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которые охотно брали иностранные туристы, однако не все соглашались их одеть во время просмотра матча.