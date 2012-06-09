У Попова говорят, что шведы довольны лагерем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал на брифинге, отметив, что сегодня лично убедился в том, что шведские болельщики довольны проживанием в фан-кемпинге.

«Я только что вернулся с Труханова острова, где общался с фанами, которые уже заселились в кемпинге. Их впечатления позитивные. Уже завтра мы ожидаем так называемый «караван любви» – так его называют шведские болельщики. Кстати, именно в Киеве шведы планируют установить собственный рекорд – собрать в фан-лагере более 5 тысяч фанатов. В таком большом количестве они соберутся впервые», – сказал А.Мазурчак.

Президент фан-организации болельщиков Королевства Швеция «Camp Sweden» Ола Шьостетд подтвердил, что шведы абсолютно удовлетворены условиями пребывания в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.