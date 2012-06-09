В Харьков летят 56 самолетов с болельщиками

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского пограничного отряда.

Вчера в международный аэропорт «Харьков» прибыли 9 самолетов с болельщиками команд Дании и Нидерландов. Всего харьковские пограничники вчера пропустили через государственную границу почти 950 человек.

Сегодня в 16.00 начнется шествие нидерландских болельщиков от площади Свободы к стадиону «Металлист», где в 19.00 начнется матч Нидерланды - Дания. Ожидается, что в шествии примут участие несколько тысяч фанатов.

Футбольная сборная Нидерландов сыграет в Харькове все матчи группового этапа турнира. Кроме сегодняшней игры, 13 июня на стадионе «Металлист» состоится матч Нидерланды – Германия, 17 июня сборная Нидерландов будет играть с командой Португалии.

Вчера на территории Журавлевского гидропарка в Харькове открылся «Оранж-кемп» – палаточный лагерь болельщиков сборной Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, в торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Харькова Геннадий Кернес, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, посол Королевства Нидерланды в Украине Питер Ян Волтерс, генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян Гранат.

Организатор «Орандж-кемп», лидер фан-клуба сборной Нидерландов Йоко де Витт отметил, что болельщики довольны условиями, созданными для них в Журавлевском гидропарке.

Он отметил, что каждый день в лагере будут транслироваться матчи чемпионата, выступать ди-джеи.

В Департаменте по вопросам подготовки Евро-2012 Харьковского горсовета сообщили, что в «Оранж-кемп» установлено 25 VIP-палаток, 80 комфортабельных палаток, 25 трейлеров «Караван», около 300 стандартных палаток. Для комфортного проживания болельщиков в лагере установлено достаточное количество биотуалетов, работает WI-FI. Мобильную связь обеспечивают дополнительные ретрансляторы. В лагере работают точки продажи стартовых пакетов мобильных операторов, сувенирные киоски.