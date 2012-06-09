В Конче-Заспе построят бассейн, ледовую арену и стадион

Как информировали УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, об этом журналистам сообщил заместитель председателя ведомства Вадим Сысюк.

Он отметил, что без формирования современной инфраструктуры не может быть и речи о развитии спорта в государстве. Одним из приоритетов является развитие сейчас лучшей базы в стране - Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа", которая в то же время не отвечает мировым стандартам. Здесь тренируются около 25% украинских спортсменов, выступающие в спорте высших достижений. В канун Олимпийских Игр-2012 года база заполнена практически на 100%, здесь проходят сборы члены национальной олимпийской сборной.

Заместитель председателя службы сообщил, что в соответствии с запланированным правительством распределением бюджетных средств, в 2012 году на реконструкцию и строительство спортивных сооружений, находящихся в сфере управления Госмолодежьспорта, планируется выделить свыше 39 млн грн, из которых почти 18 млн грн предназначены для базы в Конче-Заспе.

"А это - продолжение капитального ремонта по замене системы вентиляции учебно-спортивного комплекса, капитальный ремонт четырехэтажной гостиницы для спортсменов. А главное - проведение проектных работ на строительство в "Конче-Заспе" бассейна, ледовой арены, легкоатлетического манежа и легкоатлетического стадиона", - сказал В.Сысюк.

Он добавил, что в этом году также планируется сделать капитальный ремонт олимпийского учебно-спортивного центра в Чернигове, Ворохтинской высокогорной базы "Заросляк" в Ивано-Франковской области, где, кроме этого, также запланировано построить новую спортивную площадку. Кроме того, будут выделены средства на проектные работы по строительству Олимпийского центра подготовки национальных команд по водным видам спорта в Херсоне и крытого конькобежного стадиона на "Ледовом стадионе" в Киеве.

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