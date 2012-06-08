Россия уверенно выиграла у Чехии

Россия - Чехия 4:1 (Дзагоев 14, 79, Широков 24, Павлюченко 82 - Пиларж 52)

Российская сборная захватила инициативу с первых минут и удерживала до самого завершения игры, действовала в высоком темпе, все голы забиты сильными ударами после быстрых атак и решительных передач вразрез чешских защитников. Россия становится лидером группы и, судя по игре ее и соперников, готова лидерство удержать.

Следующие матчи в этой группе - 12 июня: Греция - Чехия, Польша - Россия.

Завтра в борьбу вступит группа B, играющая в Украине: Нидерланды - Дания (Харьков), Германия - Португалия (Львов).