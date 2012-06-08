Россия уверенно выиграла у Чехии
23:35, 08 июня 2012Спорт
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Завершились первые матчи Евро-2012 в группе А.
Россия - Чехия 4:1 (Дзагоев 14, 79, Широков 24, Павлюченко 82 - Пиларж 52)
Российская сборная захватила инициативу с первых минут и удерживала до самого завершения игры, действовала в высоком темпе, все голы забиты сильными ударами после быстрых атак и решительных передач вразрез чешских защитников. Россия становится лидером группы и, судя по игре ее и соперников, готова лидерство удержать.
Следующие матчи в этой группе - 12 июня: Греция - Чехия, Польша - Россия.
Завтра в борьбу вступит группа B, играющая в Украине: Нидерланды - Дания (Харьков), Германия - Португалия (Львов).
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