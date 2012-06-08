Поляки и греки сыграли вничью

Стартовый поединок Евро-2012 между сборными Польши и Греции завершился в ничью 1:1.

Как передает корреспондент УНИАН, в первом тайме игры на 17 минуте счет открыл игрок сборной Польши Роберт Левандовский. После этого во второй половине тайма арбитр принял неоднозначное решение, когда показал вторую желтую и автоматически красную карточку игроку сборной Греции.

Кроме этого в конце первой половины игры арбитр не назначил пенальти в ворота команды Польши за игру рукой в своей штрафной площадке.

Невзирая на это, в начале второй половины игры, а именно на 51 минуте, грекам, которые играли в меньшинстве, удалось сравнять счет. Более того, еще через несколько минут голкипер сборной Польши в своей штрафной площадке нарушил правила против нападающего сборной Греции, за что арбитр изъял вратаря польской команды и назначил пенальти.

Однако капитан сборной Греции не реализовал 11-метровый штрафной удар. После этого обе команды, доигрывая матч в неполных составах, имели голевые моменты, однако не воспользовались ими, и матч-открытие Евро-2012 так и закончился со счетом 1:1.

Соответственно, после этой игры сборные Польши и Греции набрали по 1 очку.

В 21:45 по киевскому времени начнется матч других двух команд в группе А между сборными России и Чехии.