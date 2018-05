Начался первый матч Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, на заполненной доверху крупнейшей футбольной арене Польши, вмещающей 58 тысяч зрителей, абсолютное большинство болельщиков имеют символику польской национальной сборной.

Греческие болельщики, количество которых на первом матче представители польских организаторов оценивали в 4-8 тысяч, занимают менее 10% всех мест на стадионе.

В компании UEFA Polska УНИАН сообщили, что 85% всех мест на Национальном стадионе занимают болельщики, купившие билеты. Остальные билеты между спонсорами и VIP-персонами распределял UEFA.

Представители UEFA Polska не смогли уточнить, кто из высших должностных лиц находится на арене, несмотря на то, что ранее организация обещала обнародовать список лиц, присутствующих на матче.

"Список VIP дает канцелярия Президента Польши", - сказал собеседник агентства.

Перед началом матча состоялось 10-минутное шоу, в рамках которого с танцевальным номером выступили свыше 800 волонтеров из 63-х стран мира, известный венгерский пианист Адам Гиорги исполнил один из этюдов известного польского композитора Фредерика Шопена, а также совместно из DJ Karmatronic - композицию The Game of the World ("Игра мира").

Государственные гимны Польши и Греции перед началом первой игры нынешнего Чемпионата Европы по футболу исполнил Академический хор Варшавского университета под руководством Ирины Богданович.

По оценкам UEFA, открытие Евро-2012, которое в ближайшие три недели будет проходить в четырех украинских и четырех польских городах, и первый матч увидят свыше 150 миллионов зрителей.

Справка УНИАН. Украина и Польша одержали право организовать Чемпионат Европы по футболу, который считается третьим наиболее популярным событием в мире после Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу, в апреле 2007 года.

Продюсером церемонии открытия Евро-2012 стал итальянец Марко Балич, который ранее организовывал открытие олимпийских игр в Турине в 2006 году и открытие Донбасс-Арены в 2009 году.