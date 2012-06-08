Томенко расписался за всю оппозицию, что ноги ее не будет на матчах Евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко.

Он отметил, что среди народных депутатов от оппозиции создано неформальное депутатское объединение «За украинский футбол, против власти и коррупции». Он подчеркнул, что оппозиционеры будут болеть «за украинскую сборную вместе с украинским народом, а не в вип-зонах, или с властью, находясь на стадионах, потому что именно там власть будет максимально представлена».

По его словам, оппозиционеры будут смотреть матчи с экранов на площадях или в спортбарах.