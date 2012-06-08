Поляки планируют дойти до четвертьфинала Евро, как минимум
10:16, 08 июня 2012Спорт
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Задача-минимум, стоящая перед национальной футбольной сборной Польши на Евро-2012, это выход в четвертьфинал соревнований.
Йоанна Муха говорит, что даже если сборная проигрывает раньше, то поляки будут поддерживать других
Об этом в Варшаве заявила Министр спорта и туризма Польши Йоанна Муха, пишет Украина-2012.
Она отметила, что все поляки рассчитывают на успешное выступление своей команды, и тот уровень игры, который демонстрирует сборная последнее время, позволяет полякам надеяться, что их поддержка не исчезает впустую.
«Нашей задачей-минимум выход в четвертьфинал Евро-2012. Поляки по-особому настроены поддерживать национальную команду. И даже если поляки проигрывают, согласно лозунги, что все мы хозяева Евро, народ будет поддерживать другие европейские сборные. Фаны готовы болеть и с нетерпением ждут футбольное событие», - резюмировала Иоанна Муха.
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