Крепкий алкоголь в фан-зоне есть, но не для всех

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в медиа-центре фан-зоны в Харькове заявил официальный куратор харьковской и киевской фан-зон Вилен Матвеев.

«В фан-зоне реализуется продукция генеральных спонсоров чемпионата УЕФА: это Carlsberg и Coca-Cola. Все цены согласованы с УЕФА, рекомендованы, и средний чек здесь достаточно невысокий, мы говорим о 25-30 грн, за которые человек может нормально провести время в фан-зоне», - сказал В.Матвеев.

По его словам, на территории фан-зоны продаются слабоалкогольные напитки, горячительные напитки продаются только в VIP-секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, в точках продажи напитков и продуктов питания, которые работают на территории фан-зоны в Харькове, цена 0,5 литра «Львовского» пива составляет 12 грн, Carlsberg – 18 грн, кваса – 10 грн. Закуски к пиву можно приобрести по цене от 5 до 20 грн.

Цена футболок с символикой Евро-2012 и национальных сборных команд по футболу, принимающих участие в чемпионате, колеблется от 200 до 800 грн, шарфики с символикой Евро-2012 стоят 150 грн, куклы-символы чемпионата Славек и Славко – 150 грн, брелоки – 50 грн, украинские вышиванки – 250 грн.