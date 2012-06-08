Строители стадиона в Варшаве получили гарантии выплаты долгов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщила министр спорта и туризма Польши Иоанна Муха.

По ее словам, переговоры с представителями строителей, которые накануне заявили о намерении заблокировать арену во время Евро-2012, продолжались до "позднего вечера вчерашнего дня" и проходили в "хорошей атмосфере".

"Договоренность, которая была достигнута и подписана обеими сторонами, является честной и удовлетворяет обе стороны", - сказала министр.

В то же время И.Муха не стала комментировать сообщения о возможном блокировании построенного к Евро-2012 стадиона во Вроцлаве компаниями-субподрядчиками, с которыми тоже не рассчитался генеральный подрядчик.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня польская газета Rzeczpospolita проинформировала о планах около 40 компаний заблокировать доступ к стадиону в Варшаве в случае, если они не получат письменной гарантии погашения долгов, которые, по данным газеты, могут составлять около 30 миллионов долларов.

В тот же день две польские компании - PBG и Hydrobudowa Polska - объявили о начале процедуры банкротства, назвав среди причин долги за сооружение футбольной арены в Варшаве.

NCS заверяет, что полностью рассчиталась с генподрядчиком, который, в свою очередь, не оплатил выполненные работе субподрядчикам, долг перед которыми, по данным государственной компании, составляет от 3 до 6 миллионов долларов.

Польское правительство израсходовало на строительство Национального стадиона около 500 миллионов долларов (без НДС).