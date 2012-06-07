Фанаты из России планируют провести марш в Варшаве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Варшаве заявила министр спорта и туризма Йоанна Муха, отвечая на вопрос о возможных конфликтах между поляками и россиянами из-за исторических и других противоречий.

Министр назвала "абсолютно нормальной" организацию марша, который планируют провести в Варшаве фанаты из России после матча с Польшей 12 июня, отметив, что аналогичные мероприятия проводят болельщики других команд.

По словам Й.Мухи, разрешение на проведение этой акции должны дать власти Варшавы. Министр сказала, что если бы это решение зависело от нее, она бы его дала.

Она заверила, что польские правоохранители смогут гарантировать безопасность не только участникам этого марша, но и участникам всех других акций в рамках Евро-2012.

По данным польских СМИ, на днях бурную дискуссию вызывала тема использования российскими футбольными фанатами во время пребывания в Польше символов Советского Союза.

Справка УНИАН. Часть поляков, большинство из которых поддерживают наибольшую оппозиционную партию в Польше "Право и справедливость" (PіS), считают российскую сторону виновной в катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском, которая унесла жизнь Президента Польши Леха Качинского и 95 других высокопоставленных должностных лиц.

В воскресенье, 10 июня, PіS планирует провести марш памяти жертв Смоленской авиакатастрофы, во время которого, по мнению обозревателей, может дойти до столкновений между россиянами и поляками.