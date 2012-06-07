Янукович призвал украинцев быть гостеприимными
Президент Украины Виктор Янукович призвал граждан гостеприимно принять иностранцев, которые приедут на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, который начнется завтра.
Об этом он сказал в обращении к украинским по случаю начала Евро-2012, сообщает пресс-служба Президента.
«Считанные часы остались до начала в Украине и Польше финальной части Чемпионата Европы по футболу. Через три недели Киев примет финал турнира. Это - историческое событие для нашего государства. Пять лет назад мы завоевали право провести Евро-2012. Нам с вами удалось успеть подготовиться к проведению такого масштабного мероприятия. Мы доказали, что украинцы способны это сделать. Были построены современные стадионы в Киеве, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Одессе и Львове. Построено 2200 километров новых автомагистралей и отремонтировано почти 4000 километров дорог. Скоростные поезда сократили расстояние между украинскими городами, которые примут чемпионат. Пассажиров в Украине встречают просторные аэропорты и вокзалы, построенные по самым последним технологиям. Гости нашей страны будут комфортно чувствовать себя во время чемпионата. В наших городах построены современные отели, инфраструктура, которая будет служить будущим поколениям. В подготовке Украины к Евро-2012 приняли участие огромное количество отечественных и иностранных предприятий», - напомнил Президент.
Он поблагодарил всех, кто работал над воплощением этого огромного проекта.
В.Янукович напомнил, что в дни проведения Евро-2012 к Украине будет приковано внимание всего мира. Он призвал граждан проявить украинское гостеприимство, искренность и радушие.
«Мы должны достойно встретить гостей и участников чемпионата. От того, как они запомнят Украину и украинцев, зависит отношение к нам во всем мире», - сказал Президент.
Он также отметил, что украинцы верят в успех нашей сборной на Евро-2012.