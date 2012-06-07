Янукович призвал украинцев быть гостеприимными

Об этом он сказал в обращении к украинским по случаю начала Евро-2012, сообщает пресс-служба Президента.

«Считанные часы остались до начала в Украине и Польше финальной части Чемпионата Европы по футболу. Через три недели Киев примет финал турнира. Это - историческое событие для нашего государства. Пять лет назад мы завоевали право провести Евро-2012. Нам с вами удалось успеть подготовиться к проведению такого масштабного мероприятия. Мы доказали, что украинцы способны это сделать. Были построены современные стадионы в Киеве, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Одессе и Львове. Построено 2200 километров новых автомагистралей и отремонтировано почти 4000 километров дорог. Скоростные поезда сократили расстояние между украинскими городами, которые примут чемпионат. Пассажиров в Украине встречают просторные аэропорты и вокзалы, построенные по самым последним технологиям. Гости нашей страны будут комфортно чувствовать себя во время чемпионата. В наших городах построены современные отели, инфраструктура, которая будет служить будущим поколениям. В подготовке Украины к Евро-2012 приняли участие огромное количество отечественных и иностранных предприятий», - напомнил Президент.

Он поблагодарил всех, кто работал над воплощением этого огромного проекта.

В.Янукович напомнил, что в дни проведения Евро-2012 к Украине будет приковано внимание всего мира. Он призвал граждан проявить украинское гостеприимство, искренность и радушие.

«Мы должны достойно встретить гостей и участников чемпионата. От того, как они запомнят Украину и украинцев, зависит отношение к нам во всем мире», - сказал Президент.

Он также отметил, что украинцы верят в успех нашей сборной на Евро-2012.