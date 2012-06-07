СМИ: Английские чиновники решили бойкотировать Евро-2012 в Украине

Британское правительство решило бойкотировать Евро-2012 в Украине в знак протеста против «избирательнного правосудия» относительно экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на МИД Великобритании.

В министерстве иностранных дел подтвердили, что ни один министр не посетит групповые матчи Евро, в которых будет играть английская сборная.

При этом в МИД не исключили, что министры посетят более поздние этапы турнира, однако это будет зависеть от их графика и от изменения ситуации вокруг Тимошенко.

Англичане сыграют в Украине 3 матча: против французов в понедельник, 11 июня, в Донецке, против шведов, 15 июня, в Киеве и против Украины, 19 июня, снова в Донецке.

Украинская правда