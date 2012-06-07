СМИ: Английские чиновники решили бойкотировать Евро-2012 в Украине
19:45, 07 июня 2012Спорт
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В МИД Британии подтвердили, что ни один министр не посетит групповые матчи Евро, в которых будет играть английская сборная.
The Guardian ссылается на МИД
Британское правительство решило бойкотировать Евро-2012 в Украине в знак протеста против «избирательнного правосудия» относительно экс-премьера Юлии Тимошенко.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на МИД Великобритании.
В министерстве иностранных дел подтвердили, что ни один министр не посетит групповые матчи Евро, в которых будет играть английская сборная.
При этом в МИД не исключили, что министры посетят более поздние этапы турнира, однако это будет зависеть от их графика и от изменения ситуации вокруг Тимошенко.
Англичане сыграют в Украине 3 матча: против французов в понедельник, 11 июня, в Донецке, против шведов, 15 июня, в Киеве и против Украины, 19 июня, снова в Донецке.
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