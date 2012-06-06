В Киеве запретили кофе на колесах

12:33, 06 июня 2012
Спорт
3565

На время проведения Евро-2012 эксплуатацию мобильных кофеен в Киеве запретили.  

Фото з сайту Kievpress

Об этом сообщает сайт территориального Управления Госгорпромнадзора.

Вместе с тем владельцам мобильных кофеен предложили подготовить необходимые документы и предоставить их Киевской горадминистрации, чтобы получить разрешение на легитимную работу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter