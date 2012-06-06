В Киеве запретили кофе на колесах

На время проведения Евро-2012 эксплуатацию мобильных кофеен в Киеве запретили.

Об этом сообщает сайт территориального Управления Госгорпромнадзора. Вместе с тем владельцам мобильных кофеен предложили подготовить необходимые документы и предоставить их Киевской горадминистрации, чтобы получить разрешение на легитимную работу.

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