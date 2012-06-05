Платини открыл трансляционный центр Евро-2012

18:56, 05 июня 2012
Спорт
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Президент УЕФА Мишель Платини сегодня в Варшаве принял участие в торжественном открытии международного трансляционнного центра, из которого будет передаваться телевизионный сигнал со всех матчей Чемпионата Европы по футболу.

Мишель Платини

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, М.Платини в краткой речи подчеркнул важность телевидения для футбола.

Присутствующая на церемонии министр спорта Польши Иоанна Муха сказала, что телетрансляции позволят увидеть миллионам зрителей результаты пятилетней работы поляков и украинцев по подготовке к футбольному турниру.

По данным УЕФА, матчи Евро-2012 смогут посмотреть около 150 млн зрителей из 200 стран мира.

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