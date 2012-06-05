Платини открыл трансляционный центр Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, М.Платини в краткой речи подчеркнул важность телевидения для футбола.

Присутствующая на церемонии министр спорта Польши Иоанна Муха сказала, что телетрансляции позволят увидеть миллионам зрителей результаты пятилетней работы поляков и украинцев по подготовке к футбольному турниру.

По данным УЕФА, матчи Евро-2012 смогут посмотреть около 150 млн зрителей из 200 стран мира.