Платини открыл трансляционный центр Евро-2012
18:56, 05 июня 2012Спорт
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Президент УЕФА Мишель Платини сегодня в Варшаве принял участие в торжественном открытии международного трансляционнного центра, из которого будет передаваться телевизионный сигнал со всех матчей Чемпионата Европы по футболу.
Платини открыл в Варшаве трансляционный центр Евро-2012
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, М.Платини в краткой речи подчеркнул важность телевидения для футбола.
Присутствующая на церемонии министр спорта Польши Иоанна Муха сказала, что телетрансляции позволят увидеть миллионам зрителей результаты пятилетней работы поляков и украинцев по подготовке к футбольному турниру.
По данным УЕФА, матчи Евро-2012 смогут посмотреть около 150 млн зрителей из 200 стран мира.
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