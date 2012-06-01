Правительство назначило 75 стипендий выдающимся тренерам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службе молодежи и спорта Украины, соответствующее распоряжение Кабинет министров принял сегодня на заседании.

Настоящим документом предусмотрено 75 стипендий выдающимся тренерам за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта и подготовку спортсменов, которые показали высокий результат на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы.

Реализация распоряжения будет способствовать отмечанию достижений выдающихся тренеров, которые своей деятельностью повлияли на высокие спортивные достижения воспитанников, что способствовало формированию позитивного имиджа Украины и роста ее авторитета в мировом содружестве, а также для стимулирования творческого труда тренеров, создания благоприятных условий для эффективного развития физической культуры и спорта как важной составляющей здорового образа жизни.

Таким образом, поддержка и обеспечение социальной защиты спортсменов и тренеров будет способствовать предотвращению оттока лучших тренеров за пределы Украины и активизации работы по поиску новых спортивных талантов, говорится в сообщении.