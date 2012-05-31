Янукович: Украина сделала все, чтобы гости Евро-2012 чувствовали себя комфортно

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина сделала все, чтобы гости Евро-2012 чувствовали себя комфортно.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом В.Янукович сказал в интервью Би-Би-Си.

По его словам, Украина с нетерпением ожидает гостей финальной части Евро-2012.

Евро-2012 должно стать праздником европейского футбола, убежден глава государства. «Мы для этого много сделали, и есть большое желание этого достичь», - сказал он, отметив: украинская сторона приложила значительные усилия, чтобы достойно принять важное спортивное мероприятие.

Президент добавил, что по некоторым вопросам подготовки такого масштабного праздника Украине не хватало опыта, однако страна активно пользовались консультациями международных экспертов. Сегодня, отметил глава государства, в Украине созданы все необходимые условия, чтобы гости Евро-2012 чувствовали себя комфортно.