Вход в фан-зону - только поcле досмотра

Территория фан-зоны Евро-2012 займет 30 тыс. кв. м и сможет вместить более 27 тысяч человек, сообщили УНИАН в медиа-центре „Львов 2012”.

«Монтаж фан-зоны начался 28 мая и продлится до 6 июня. На территории фан-зоны будет установлена сцена, на которой будет проходить развлекательная программа, и два экрана. По периметру фан-зона будет огорожена. Учитывая опыт предыдущих организаторов таких чемпионатов, ограждение устанавливают, прежде всего, из соображений безопасности. То есть для того, чтобы контролировать количество посетителей. Высота ограждения 2 м, общая длина, включая входные ворота и эвакуационные выходы - 875 м», - сообщил директор Агентства по подготовке Львова к чемпионату Европы по футболу 2012 года Николай Падалка.

«На территории фан-зоны будут действовать три главных и три эвакуационных выхода. За порядком и соблюдением правил поведения в фан-зоне будут следить 4 видеокамеры, а также сотрудники службы охраны, которым будут помогать волонтеры. Также фанам необходимо помнить, что в места массового скопления людей, такие как фан-зона, запрещено приносить оружие или другие опасные предметы, взрывчатые, пиротехнические и огнеопасные вещества, алкогольные напитки, наркотические и психотропные средства. Поэтому вход на территорию фан-зоны будет разрешен только после досмотра вещей посетителей», - сообщил начальник управления межведомственной координации департамента Евро-2012 Виктор Горобцов.

Как сообщал УНИАН, торжественное открытие львовской фан-зоны состоится 7 июня в 18.00.