Премьер Венгрии: Политический бойкот наносит вред не лидерам, а нациям

Политический бойкот наносит вред не лидерам, а нациям. Об этом, как сообщает Укринформ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на 62-м Конгрессе ФИФА в Будапеште.

Венгерский премьер считает, что взаимоотношения спорта и политики, спортивных и государственных лидеров является чрезвычайно чувствительным вопросом, "ведь политика может быть благословлением, а может быть проклятием для спорта".

"Политическая власть, являясь высшей силой, может принести много пользы, но может также многое разрушить. Поэтому, любому политическому лидеру нужно быть осторожным в руководящем вмешательстве или в осуществлении давления", - считает В.Орбан.

"Я знаю, что не ФИФА, а УЕФА организует Европейский Чемпионат, но здесь присутствует тема Украины и Польши. Я считаю важным сказать вам, что миссия, огромная миссия спорта – объединить людей, а не разделять их. Политический бойкот, отсутствие зрителей - разделяет. Это наносит вред не политическим лидерам, а людям, нациям, оскорбляя их и причиняя им боль. Я помню раны, нанесенные Олимпийскими бойкотами и той, и другой стороне. Эти раны были нанесены сердцам и душам спортсменов и болельщиков, и они никогда полностью не зажили", - заявил венгерский премьер.