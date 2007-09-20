На пост главного тренера ”Челси” претендуют голландец, испанец и француз

Первыми кандидатурами на пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси" британские СМИ называют голландца Гуса Хиддинка, испанца Хуанде Рамоса и француза Дидье Дешама.

Накануне стало известно, что португальский специалист Жозе Моуринью покидает тренерское кресло "аристократов". Официальный сайт клуба сообщил, что руководство клуба и Моуриньо расстались по обоюдному согласию.

В появившемся после этого объявления материале ВВС были названы два кандидата на ставшее вакантным место тренера. Это Дидье Дешам - француз, выступавший в "Челси" в 1999-2000 годах. Карьеру тренера он начал в "Монако", а затем работал с "Ювентусом". С мая 2007 года он нигде не работает.

Второй претендент - голландец Гус Хиддинк, тренер сборной России. Это признанный специалист, работавший на высоком уровне как в клубном футболе, так и в сборных. Перед тем, как возглавить российскую сборную, Хиддинк имел предложение от англичан стать тренером их национальной команды. Но голландец остановил свой выбор на России.

Еще одно британское издание - Evening Standard - считает, что тренерский пост в "Челси" займет испанец Хуанде Рамос, который сейчас тренирует "Севилью" Александра Кержакова.

В прошлом месяце его очень жаждал заполучить "Тоттенхэм", предлагая немалые деньги, но испанец не согласился. Вообще от Рамоса как от высококлассного специалиста не отказалась бы, наверное, ни одна команда, так как результаты "Севильи" говорят о бурном прогрессе команды. Андалусийцы два года подряд выигрывают Кубок УЕФА и все ближе подбираются к "Реалу" и "Барсе" в национальном чемпионате.

РИА Новости