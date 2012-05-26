Милиция тайно вывезла футбольных болельщиков за город

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу сообщил на брифинге для журналистов начальник милиции общественной безопасности - заместитель начальника УМВД Украины в городе Севастополе полковник милиции Сергей Помелков.

По словам представителя руководства УМВД, милиция города, зная об имевших место в Запорожье в октябре прошлого года столкновениях после матча между болельщиками местного ФК «Металлург» и ФК «Севастополь», к нынешнему матчу готовилась заранее, а непосредственно во время матча контролировала оба фан-сектора.

Запорожские болельщики, как сообщил С.Помелков, в перерыве матча ломали кресла, провоцировали севастопольских фанов.

«У севастопольской команды нормальный фан-клуб, но есть группа молодых людей, агрессивно настроенных, которые изъявили намерение любым путем отомстить, непонятно за что. И вынашивали намерение разбить автобусы, которые должны были вывозить футбольных фанатов Запорожья со стадиона», - сказал полковник милиции. Как добавил заместитель руководителя УМВД, «мы прекрасно понимали, что этого допустить нельзя, поэтому, первое, дождались, когда основной поток зрителей убыл, провели зачистку, и скрытно вывезли фанов запорожской команды за пределы города». По информации С.Помелкова, в условленном месте болельщики из Запорожья были пересажены на свои автобусы, и отбыли к месту своего проживания.

Как добавил начальник милиции общественной безопасности, после этого напряженность несколько спала, и когда «разъяренные» севастопольские болельщики увидели три пустых автобуса, они практически все разошлись.

С.Помелков также подчеркнул, что стадион, на котором проходила игра, в отношении обеспечения безопасности не готов к проведению подобных игр, и сказал, что севастопольская милиция будет по этому поводу вести переговоры с руководством клуба и стадиона.