Три города отобраны для Олимпийских игр 2020 года

В Квебеке завершился первый день заседания исполнительной комиссии МОК, члены которой на основании представленных кандидатами докладов оценили возможности городов-претендентов. В результате комиссия приняла решение отсеять двоих из пяти кандидатов: Баку и Доху.

Теперь города-кандидаты должны до января следующего года представить в МОК Заявочные книги, и затем инспекторы организации нанесут визиты в каждый из них. В итоге будет дана окончательная оценка возможностям городов.

Финальное голосование по определению страны-хозяйки пройдет 7 сентября 2013 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Для всех претендентов нынешняя предвыборная кампания не первая, замечает РИА Новости.. Стамбул выдвигается в пятый раз, Мадрид - в третий, Баку, Доха и Токио - во второй. Среди претендентов на Олимпийские игры 2020 года только Токио имеет опыт проведения Олимпиад, но почти 50 лет назад - в 1964-м.