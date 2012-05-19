Число фанатов «Шахтера» уменьшилось, болельщиков «Динамо» — прибавилось

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) для ZN.UA.

В своих симпатиях бело-голубым признались 41,5%, «торсида» оранжево-черных — 26,8%. Третий по популярностью клуб, харьковский «Металлист», заметно отстал от флагманов с довольно скромными 7,8% поддержки.

Отметим, что в 2011-ом, согласно исследованиям того же КМИС, фанатами «Динамо» назвались 40% опрошенных, болельщиками «Шахтера» — 30%. Таким образом, за год армия фанов бело-голубых выросла, а ряды «инчадос» оранжево-черных поредели. И это при том, что прошлый период для команды Семина трудно назвать успешным.

Личные симпатии не мешают болельщикам объективно оценивать события. Показательными с этой точки зрения были ответы на вопрос о будущем чемпионе (напомним, что исследования проводились, когда судьба первенства еще не решилась). Следовательно, 56,6% заявили, что хотели бы видеть чемпионом киевское «Динамо», но в его возможность занять место на верхушке пьедестала верили 34,8%. А 50,7% пророчили чемпионство «Шахтеру», при том, что хотели этого лишь 36,5%.

В рамках исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, были опрошены 1636 почитателей футбола в возрасте от 16 лет, которые проживают в 102 населенных пунктах во всех регионах страны. Исследование проводилось 21 апреля — 2 мая, погрешность составляет 2,5%.