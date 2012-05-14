Блохин подписал новый контракт с ФФУ

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, пишет Корреспондент.

"Пресс-конференцию хотели бы начать с вопроса, который в феврале был поставлен на Исполкоме, когда заканчивается контракт Блохина. А он заканчивался сразу после Евро-2012. Для того, чтобы долго не томить вас ожиданием, а сборная плавно перешла к подготовке к Чемпионату мира-2014 и у Олега Владимировича не складывалось впечатление, что он является временщиком, было принято решение. Сегодня мы хотим начать пресс-конференцию подписанием контракта между ФФУ и Блохиным - новое соглашение заканчивается после окончания ЧМ-2014", - сказал глава ФФУ.

После этого Суркис и Блохин поставили свои подписи под новым контрактом.

Напомним, что Олег Блохин во второй раз в своей тренерской карьере возглавил сборную Украины в апреле 2011 года и готовил команду к домашнему Чемпионату Европы-2012.