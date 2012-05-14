Украинские мэры погоняют в футбол с европейскими коллегами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Черниговский городской председатель, капитан команды Александр Соколов.

По его словам, в соревнованиях будут принимать участие команды представителей местного самоуправления Украины, Польши, Италии, Словакии, Словении, Южного Тироля, Германии, Австрии и Чехии.

А.Соколов заметил, что в подгруппе украинской команды достаточно сильные соперники – коллеги из Германии, Австрии, Чехии и Польши.

В состав украинской команды вошли сельские, поселковые и городские председатели почти из всех уголков страны. Самым молодым в команде является 27-летний Лизогубово-Слободской сельский председатель.

«Наша команда имеет огромное желание не ухудшить предыдущий результат. Всё будет зависеть от первой игры с немецкими коллегами, которые были победителями прошлого чемпионата», - сказал А.Соколов. Он также добавил, что украинская команда тренировалась и даже провела три краткосрочных сбора.

Согласно правилам, общее количество членов футбольной команды не может превышать 20 человек, из них 16 игроков. На поле будут играть по 7 игроков от каждой сборной, один из которых вратарь. Количество замен во время игры – неограниченное. Членами сборных команд городских председателей могут быть мэры городов и их заместители. Допустимый возраст заместителей – не меньше 40 лет, при этом их количество не может превышать половины состава команды. Каждый футбольный матч состоит из двух таймов по 30 минут.

Организаторами нынешнего футбольного турнира выступили Ассоциация городов Украины и Ассоциация городов Польши.

В 2008 году в Зальцбурге (Австрия) состоялся I Чемпионат Европы по футболу среди команд мэров. Тогда команда украинских городских председателей во главе с А.Соколовым заняла третье место.