Манчестер Сити спустя 44 года вернул себе звание чемпиона Англии

В заключительном туре первенства Премьер-лиги "горожане" обыграли "КПР" - 3:2, сообщает BBC Russian.

Команда Роберто Манчини была в шаге от краха, уступая по истечении основного времени домашнего матча против лондонского клуба со счетом 1:2, но в добавленное судьей время игроки "Сити" отличились дважды.

На 92-й минуте босниец Эдин Джеко сравнял счет, а "золотой" мяч был забит аргентинцем Серхио Агуэро на 94-й минуте.

В параллельном матче 19-кратный чемпион страны "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Сандерленд" - 1:0 - благодаря голу Уэйна Руни.

Оба клуба из Манчестера набрали по 89 очков, но "Манчестер Сити" оказался выше по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (+64 против +56 у "Юнайтед").

Для "горожан", которые не потерпели ни одного домашнего поражения в нынешнем сезоне, это третий чемпионский титул в истории клуба.

Последним неудачником чемпионата Англии-2011/12 стал "Болтон", который выбыл из Премьер-лиги вслед за "Вулверхэмптоном" и "Блэкберном".