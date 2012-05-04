В УЕФА Украину сравнили с Германией и Швейцарией

Об этом операционный директор УЕФА Мартин Каллен заявил в комментарии немецкому спортивному информагентству Sport-Informations-Dienst, сообщает информационный центр «Украина-2012».

«Украина - безопасная страна. По этому аспекту мы имеем ситуацию, сравнимую с Германией или Швейцарией. Все будет хорошо», – подчеркнул операционный директор УЕФА.

По его словам, подготовка к Евро-2012 проходит хорошо, а сам турнир пройдет на высоком уровне по всем организационным аспектам. М.Каллен отметил, что вопрос о внесении любых изменений в формат проведения турнира не стоит.

«Возможность этого даже не рассматривается. Подготовка к Евро-2012 проходит хорошо», – отметил М.Каллен.

Он добавил, что все идет по плану, и на следующей неделе объекты будущего чемпионата будут переданы в руководство УЕФА.

«Уже 11 мая мы принимаем стадионы, а на некоторых объектах уже работают наши специалисты. Дороги назад нет», – заявил М.Каллен.

Справка УНИАН. Матчи финала Евро-2012 должны состояться в украинских городах Киеве, Львове, Донецке и Харькове и польских Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани с 8 июня по 1 июля.