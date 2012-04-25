Джон Терри извинился перед фанами Челси

Защитник «Челси» Джон Терри извинился за полученную им красную карточку в ответной игре 1/2 Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:2 – и с учетом результата первой игры – Челси в финале ЛЧ).

Капитана лондонцев удалили с поля на 37-й минуте матча за удар Алексиса Санчеса. Теперь Терри пропустит финал Лиги чемпионов. «Санчес в меня «въехал», - сказал английский защитник после игры. – Я видел повтор, и это было грубо. Но я не из тех игроков, кто хочет кого-то травмировать. Но движение коленом было, и этого мне делать не стоило».

«Я чувствую, что подвел партнеров, и за это я приношу свои извинения. Также я извиняюсь и перед фанами «Челси», - сказал Терри.

Защитник не стал оспаривать справедливость вынесенного ему наказания.

«Конечно, я расстроен, но, с другой стороны, я очень счастлив, что мы добились такого важного результата вдесятером. Еще три или четыре месяца назад никто бы и не подумал, что мы можем дойти до финала Лиги. Поэтому я восхищен!», - сказал защитник.

Eurosport.ru