Барселона - Челси: на кого ставят букмекеры
12:42, 24 апреля 2012Спорт
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Букмекеры считают, что «Барселона» пройдет «Челси», несмотря на поражение в первом матче.
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По мнению букмекеров, испанская «Барселона» является фаворитом в сегодняшнем матче Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Челси» (0:1) в первом матче 1/2 финала. Об этом пишет sports.ru.
Влиятельная контора William Hill предлагает на выход «Барселоны» в финал ЛЧ коэффициент 1,40, Bwin – 1,42, а BetCity – 1, 47. Соответственно, на выход лондонцев William Hill выставил коэффициент 2,75, Bwin – 2,80, BetCity – 2,70.
Напомним, что поединок состоится сегодня в Барселоне, его начало – в 21.45 по киевскому времени. Трансляция – на телеканале 1+1.
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