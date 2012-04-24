Барселона - Челси: на кого ставят букмекеры

По мнению букмекеров, испанская «Барселона» является фаворитом в сегодняшнем матче Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Челси» (0:1) в первом матче 1/2 финала. Об этом пишет sports.ru.

Влиятельная контора William Hill предлагает на выход «Барселоны» в финал ЛЧ коэффициент 1,40, Bwin – 1,42, а BetCity – 1, 47. Соответственно, на выход лондонцев William Hill выставил коэффициент 2,75, Bwin – 2,80, BetCity – 2,70.

Напомним, что поединок состоится сегодня в Барселоне, его начало – в 21.45 по киевскому времени. Трансляция – на телеканале 1+1.