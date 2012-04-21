Днепр не сумел удержать преимущество

Продолжается 27-й тур Чемпионата Украины по футболу.

На данный момент завершились два поединка: на Днепр-Арене подопечные Рамоса, играя в меньшинстве, вышли на ничью со столичной «Оболонью», а в Кривом Роге донецкий «Металлург» переиграл местный Кривбасс.

Днепр – Оболонь 2:2 (Коноплянка 67, 79 пен. – Баранец 54, Гурский 93)

Кривбасс – Металлург Д 1:2 (Матич 70 – Димитров 51 пен., Петров 79 авт.)