Днепр не сумел удержать преимущество
17:26, 21 апреля 2012Спорт
1521
Оболонь спасла для себя ничью в матче 27-го тура Чемпионата Украины по футболу на Днепр-Арене.
Днепропетровцы упустили победу на последних секундах матча против Оболони. Фото с сайта днепрян
Продолжается 27-й тур Чемпионата Украины по футболу.
На данный момент завершились два поединка: на Днепр-Арене подопечные Рамоса, играя в меньшинстве, вышли на ничью со столичной «Оболонью», а в Кривом Роге донецкий «Металлург» переиграл местный Кривбасс.
Днепр – Оболонь 2:2 (Коноплянка 67, 79 пен. – Баранец 54, Гурский 93)
Кривбасс – Металлург Д 1:2 (Матич 70 – Димитров 51 пен., Петров 79 авт.)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter