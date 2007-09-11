Город под Киевом будет строить гостиницы к футбольному чемпионату

На строительство в Украинке Киевской области гостиниц к Евро-2012 необходимо 1,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Украинки Павел КОЗЫРЕВ 9 сентября на пресс-конференции, посвященной празднованию 40-летия города.

По его словам, к проведению Чемпионата Европы по футболу в Украинке планируется построить гостиницы на 2-4 тыс. номеров разных классов.

Предполагается, что гостиничный сбор, который предлагается в проекте Налогового кодекса, в случае его принятия, обеспечит городу около 10 млн. грн. отчислений в городской бюджет.