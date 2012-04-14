Пять городов претендуют на проведение летней Олимпиады-2020
15:44, 14 апреля 2012Спорт
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Баку, Токио, Доха, Мадрид и Стамбул подали заявки на проведение летней Олимпиады 2020 года.
Выборы столицы Олимпиады-2020 пройдут в сентябре
Пять городов подали заявки на проведение летних Олимпийских игр 2020 года.
Это Баку (Азербайдзан), Токио (Япония), Доха (Катар), Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция), сообщает радио «Свобода».
Произошло это в ходе Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Москве.
В последний момент от предвыборной гонки отказался Рим.
Выборы столицы Олимпиады-2020 пройдут на 125-й сессии Международного Олимпийского комитета в Буэнос-Айресе в сентябре 2013 года.
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