Пять городов претендуют на проведение летней Олимпиады-2020

Пять городов подали заявки на проведение летних Олимпийских игр 2020 года.

Это Баку (Азербайдзан), Токио (Япония), Доха (Катар), Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция), сообщает радио «Свобода».

Произошло это в ходе Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Москве.

В последний момент от предвыборной гонки отказался Рим.

Выборы столицы Олимпиады-2020 пройдут на 125-й сессии Международного Олимпийского комитета в Буэнос-Айресе в сентябре 2013 года.