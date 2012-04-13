В Киеве начинается Чемпионат мира по фехтованию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, в течение двух дней будут продолжаться командные соревнования по тем видам оружия, которые не включены в программу Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, – это женская сабля и мужская шпага.

Командный Чемпионат мира по фехтованию проводится под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) и относится к спортивным соревнованиям высшей категории.

Киев завоевал право на проведение Чемпионата на конгрессе FIE в Москве в декабре 2010 года путем голосования стран-членов Международной федерации фехтования.

В целом в соревнованиях свое участие подтвердили 35 стран-участниц: в шпаге мужской – 23 команды; в сабле женской – 14 команд. Также на соревнованиях будут присутствовать более 500 членов официальных делегаций (представители международных делегаций, спортсмены, тренеры), общее количество гостей города будет составлять более 1000 зрителей.