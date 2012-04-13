В Киеве начинается Чемпионат мира по фехтованию
10:47, 13 апреля 2012Спорт
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Сегодня, 13 апреля, в 14.00 в киевском Дворце спорта состоится церемония открытия Командного Чемпионата мира по фехтованию.
|Свое участие подтвердили 35 стран-участниц
Командный Чемпионат мира по фехтованию проводится под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) и относится к спортивным соревнованиям высшей категории.
Киев завоевал право на проведение Чемпионата на конгрессе FIE в Москве в декабре 2010 года путем голосования стран-членов Международной федерации фехтования.
В целом в соревнованиях свое участие подтвердили 35 стран-участниц: в шпаге мужской – 23 команды; в сабле женской – 14 команд. Также на соревнованиях будут присутствовать более 500 членов официальных делегаций (представители международных делегаций, спортсмены, тренеры), общее количество гостей города будет составлять более 1000 зрителей.
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