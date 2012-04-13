МВД обещает не пускать проституток к футболистам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил руководитель Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

В частности, сообщил он, усилена оперативно-техническая работа, проверка сомнительных сайтов и объявлений, которые появляются в Интернете.

В.Полищук отметил, что, кроме болезней, которые гости Евро-2012 потенциально могут получить от проституток, может произойти похищение документов, платежных карточек или билетов на матчи чемпионата.

«Все места, где будут отдыхать либо команды-участницы чемпионата, либо иностранные гости, они будут настолько контролируемы, что, я думаю, лишь единицы проституток смогут пробраться через отряды (милиции – УНИАН) и попасть к иностранцам», - сказал он.

В.Полищук также отметил, что правоохранительные органы в первую очередь направляют свою деятельность на борьбу с организаторами этой преступной деятельности, а не с самими проститутками.

В то же время, напомнил он, по законодательству эти женщины совершают обычное административное правонарушение. Таким образом, с девушки, которая занимается проституцией, может быть взыскан штраф в размере от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Согласно статистике, сообщил В.Полищук, в 2011 году органами внутренних дел по Украине выявлено 4156 чел., которые совершили правонарушения, предусмотренные ст. 181 ч. 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (занятие проституцией). За первый квартал 2012 года выявлено 965 таких лиц.

В.Полищук также отметил, что в связи с тем, что большинство этих девушек приезжают в большие города из других населенных пунктов, составленные в отношении них админпротоколы часто теряются в административных комиссиях районных советов.

По словам В.Полищука, четкой статистики по мужской проституции у МВД нет.