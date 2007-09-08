Закончился футбольный матч Грузия - Украина
19:59, 08 сентября 2007Спорт
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Продолжается отборочный турнир Евро-2008
Сборная Украины не сумела удержать победный счет в матче отборочного турнира Евро-2008 со сборной Грузии.
После быстрого гола на 7 минуте ( с подачи углового забил Олег Шелаев) украинцы почти все время диктовали соперникам свою игру. Однако в конце матча пропустили гол: после розыгрыша углового забил Селадзе. Счет матча: 1:1.
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