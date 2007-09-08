Закончился футбольный матч Грузия - Украина

Сборная Украины не сумела удержать победный счет в матче отборочного турнира Евро-2008 со сборной Грузии.

После быстрого гола на 7 минуте ( с подачи углового забил Олег Шелаев) украинцы почти все время диктовали соперникам свою игру. Однако в конце матча пропустили гол: после розыгрыша углового забил Селадзе. Счет матча: 1:1.