Луческу мечтает о «золотом» чемпионском матче с «Динамо»

Об этом он сказал 7 апреля в Донецке на пресс-конференции после матча «Шахтер»-«Динамо», который «горняки» выиграли со счетом 2:0, сообщили в пресс-службе донецкого клуба.

М.Луческу отметил, что теперь у команд равное количество очков (по 67 – УНИАН). По его словам, в случае сохранения паритета до конца чемпионата «мы очень сильно желаем добиться того, чтобы сыграть еще и в «золотом матче».

«Дай Бог, чтобы так произошло – для этого будем готовиться в последующих матчах. Надеюсь, этот поединок все же состоится», - сказал М.Луческу.

Он уточнил, «золотой матч» можно было бы провести 13 мая, чтобы он не повлиял на планы сборной Украины, которая готовится к чемпионату Европы.

«Можно и нужно играть 13-го числа. Но главное – туда дойти, до этого дня», - добавил М.Луческу.

Говоря непосредственно о качестве игры с «Динамо», он отметил, что это было «настоящее дерби украинского чемпионата, а может быть, и всей Европы», и он очень доволен результатом.

«Все, что можно выделить у «Динамо», – это стандартные положения. А опасных ударов или голевых моментов они фактически не создали», - констатировал М.Луческу.

При этом тренер похвалил свою команду, которая, по его словам, могла забить больше двух голов, «если бы была повнимательнее в завершающей фазе».

Одновременно М.Луческу признал, что матч получился «очень нервным», когда в конце первого тайма арбитр удалил с поля игрока «Динамо» Дениса Гармаша, а за некорректное поведение – главного тренера киевлян Юрия Семина и помощника М.Луческу Александра Спиридона.