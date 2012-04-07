Луческу: Шахтер еще может потерять очки в чемпионате Украины

Об этом, как сообщают РИА Новости заявил главный тренер "горняков" Мирча Луческу.

"Шахтер" сравнялся с "Динамо"по набранным очкам (по 67), переиграв киевлян на своем поле в матче 26-го тура первенства страны. Встреча, проходившая на стадионе "Донбасс-Арена", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

"Не вижу, где они могут потерять (очки). Скорее мы можем потерять, если смотреть на наш календарь. Буду держать свою команду под давлением, чтобы этого не произошло, - сказал Луческу, слова которого приводятся на сайте "Шахтера". - Мы хотим сыграть в "золотом матче". Говорили о том, что он может быть 13 мая, что это мешает подготовке сборной (к Евро-2012). Но если все-таки будет "золотой матч", полагаю, сильно планы сборной он не поменяет. Можно и нужно играть 13-го числа. Главное - туда дойти, до этого дня".

В оставшихся турах "Шахтер"сыграет дома с "Таврией"и "Александрией", а в гостях - с "Зарей"и "Металлистом". Киевлянам предстоят игры с "Ворсклой"и "Таврией" (дома), а также с "Волынью"и "Зарей"в гостях.

Луческу подчеркнул, что после победы "все счастливы".