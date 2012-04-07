Луческу: Шахтер еще может потерять очки в чемпионате Украины
Футболисты "Шахтера" вполне могут потерять очки в оставшихся до конца сезона четырех играх чемпионата Украины, тогда как киевское "Динамо", скорее всего, пройдет остаток турнирного пути без потерь.
Об этом, как сообщают РИА Новости заявил главный тренер "горняков" Мирча Луческу.
"Шахтер" сравнялся с "Динамо"по набранным очкам (по 67), переиграв киевлян на своем поле в матче 26-го тура первенства страны. Встреча, проходившая на стадионе "Донбасс-Арена", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
"Не вижу, где они могут потерять (очки). Скорее мы можем потерять, если смотреть на наш календарь. Буду держать свою команду под давлением, чтобы этого не произошло, - сказал Луческу, слова которого приводятся на сайте "Шахтера". - Мы хотим сыграть в "золотом матче". Говорили о том, что он может быть 13 мая, что это мешает подготовке сборной (к Евро-2012). Но если все-таки будет "золотой матч", полагаю, сильно планы сборной он не поменяет. Можно и нужно играть 13-го числа. Главное - туда дойти, до этого дня".
В оставшихся турах "Шахтер"сыграет дома с "Таврией"и "Александрией", а в гостях - с "Зарей"и "Металлистом". Киевлянам предстоят игры с "Ворсклой"и "Таврией" (дома), а также с "Волынью"и "Зарей"в гостях.
Луческу подчеркнул, что после победы "все счастливы".