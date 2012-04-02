УЕФА будет по-новому продавать права на трансляции международных матчей

Об этом сообщает BBC Украина.

Европейские футбольные боссы придумали новый бизнес-план продажи прав на телетрансляции международных матчей с тем, чтобы не допустить, чтобы рука фанов потянулась к кнопке "выкл." на дистанционных пультах телевизоров.

Теперь телевизионщики вынуждены будут обращаться напрямую в УЕФА для получения прав на трансляцию международных игр. Ранее телекомпании должны были договариваться с федерациями футбола каждой отдельной страны старого континента.

"Здесь речь идет о заботе о национальных футбольных сборных и о том, чтобы создать более стабильные условия для национальных федераций футбола", - сказал на финансовом форуме Soccerex в Манчестере Джанни Инфантино, генеральный секретарь УЕФА.

"Следовательно, теперь будет один продавец на права для показа всех матчей. Здесь будет много преимуществ - включая большие прибыли для национальных федераций футбола Европы", - сказал господин Инфантино.

Ранее УЕФА оценивало увеличение чистых доходов от продажи прав на телевизионные трансляции на 67%.