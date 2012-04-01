Подросток пропал в горах на соревнованиях по спортивному ориентированию
10:41, 01 апреля 2012Спорт
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Больше 200 человек ищут 16-летнего глухонемого подростка из Полтавы, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Участник состязаний Константин Магденко не пришел к финишу, сначала спортсмены пытались разыскать подростка самостоятельно, после - обратились за помощью в милицию.
31 марта мальчика искали сотрудники МЧС и МВД, специалисты-кинологи, работники контрольно-спасательной службы, лесники, участники соревнований.
Работы продолжили сегодня.
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