Подросток пропал в горах на соревнованиях по спортивному ориентированию

Больше 200 человек ищут 16-летнего глухонемого подростка из Полтавы, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Участник состязаний Константин Магденко не пришел к финишу, сначала спортсмены пытались разыскать подростка самостоятельно, после - обратились за помощью в милицию. 31 марта мальчика искали сотрудники МЧС и МВД, специалисты-кинологи, работники контрольно-спасательной службы, лесники, участники соревнований. Работы продолжили сегодня.

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