Волынь разгромила донецкий Металлург

Местный "Металлург" уступил "Волыни" со счетом 0:3.

Гости дважды отметились под занавес первого тайма - сначала Мариу Сержиу сбил в штрафном Майкона, и лидер атак "Волыни" открыл счет в поединке. Через три минуты Душан Савич отличным ударом в "девятку" удвоил преимущество подопечных Анатолия Демъяненко.

После перерыва донецкая команда продолжила искать пути к воротам Дениса Шелихова, но незадолго до финального свистка Майкон оформил дубль, обеспечив "Волыни" первую победу в последних четырех встречах.

Сегодня же состоятся три матча 25-го тура: Таврия - Днепр, Заря - Ильичевец и Оболонь - Карпаты.

Чемпионат Украины по футболу

25-й тур

Металлург Д - Волынь 0:3

Голы: Майкон 36 пен, 84; Савич 39.

Gazeta.ua