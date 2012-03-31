Волынь разгромила донецкий Металлург
10:43, 31 марта 2012Спорт
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Встреча в Донецке открыла 25-й тур украинской Премьер-лиги.
Металлург - Волынь. Фото с сайта донецкой команды.
Местный "Металлург" уступил "Волыни" со счетом 0:3.
Гости дважды отметились под занавес первого тайма - сначала Мариу Сержиу сбил в штрафном Майкона, и лидер атак "Волыни" открыл счет в поединке. Через три минуты Душан Савич отличным ударом в "девятку" удвоил преимущество подопечных Анатолия Демъяненко.
После перерыва донецкая команда продолжила искать пути к воротам Дениса Шелихова, но незадолго до финального свистка Майкон оформил дубль, обеспечив "Волыни" первую победу в последних четырех встречах.
Сегодня же состоятся три матча 25-го тура: Таврия - Днепр, Заря - Ильичевец и Оболонь - Карпаты.
Чемпионат Украины по футболу
25-й тур
Металлург Д - Волынь 0:3
Голы: Майкон 36 пен, 84; Савич 39.
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